Голливудские знаменитости Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли помогают Украине не только словом, но и делом. Они объявили о сборе средств беженцам.

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Рейнольдс и Лайвли собирают деньги для украинских беженцев

Звезды сотрудничают с благотворительным фондом ООН. Они заявили, что удваивают средства, которые люди будут направлять для поддержки украинских беженцев.

За 48 часов бесчисленное количество украинцев было вынуждено бежать из своих домов в соседние страны. Они нуждаются в защите. Мы увеличили пожертвование до 1 млн долларов, чтобы удвоить поддержку,

– написал Райан Рейнольдс.

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Украинская семья эвакуируется из страны / Фото из инстаграммы Райана Рейнольдса

"УВКБ ООН на месте, помогая более 50 тысячам украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома менее чем за 48 часов. УВКБ ООН оказывает помощь в спасении жизней, а также работает с соседними странами, чтобы обеспечить защиту этих семей", – добавила Блейк. Лайвли, которая также призвала финансово поддерживать беженцев.

Мировые звезды, поддерживающие Украину:

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