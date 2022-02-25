После злополучной атаки российских войск на наши земли, многие звезды отечественного и зарубежного шоу-биза обошлись лишь несколькими словами поддержки или вообще публиковали только эмодзи флагов и разбитых сердец. В то же время, некоторые из известных украинцев не боятся доносить аудитории и миру свою позицию и рассказывать о том, что Украина не боится агрессора и отстоит свои территории.

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Кэтрин Винник стала одной из первых, кто выразил поддержку гражданам Украины по поводу наступления российских войск. Звезда не успокаивается, поэтому продолжает писать патриотические сообщения и публиковать фото из Украины.

"Мы – мирная страна. Мы не заслуживаем этой войны. #StandwithUkraine #StopWar",

– говорит в сообщении Винник.

Кэтрин Винник снова поддержала Украину / Фото из инстаграма актрисы

Кроме этого, женщина опубликовала в сторис свое фото с родителями, сделанным на 30-летие Независимости Украины. Кэтрин написала, что гордилась тем, что была в столице во время праздника.

Кэтрин Винник с родителями на 30-летии Независимости Украины / Фото из инстаграма

Актриса Вера Фармига снова выразила солидарность и опубликовала серию красноречивых сторис. На фоне сине-желтого флага артистка написала куплет гимна Украины на английском языке.

Вера Фармига поддерживает украинцев / Фото из инстаграма

Кроме патриотических фото знаменитость опубликовала видео протестов россиян против войны с Украиной. К Вере присоединилась ее младшая сестра и актриса – Таиса Фармига. Звезда "Американской истории ужасов" опубликовала сообщение с сине-желтым флагом и написала: "Я стою вместе с Украиной и украинскими людьми".

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.



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