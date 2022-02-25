Жена Ника Джонаса и "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра не обошла ситуацию вокруг российского вторжения в Украину. Соответствующее сообщение она опубликовала в инстаграмме.
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Приянка Чопра поддержала Украину
Модель и актриса заявила, что нынешняя ситуация ужасна.
Невинные люди, живущие в страхе за свою жизнь и жизнь своих близких, пытаясь ориентироваться в неопределенности ближайшего будущего,
– написала "Мисс Мира 2000".
"Трудно представить, как в современном мире это могло перерасти в столь катастрофическую точку, но это тот момент, который задел весь мир. В этой зоне боевых действий живут невинные люди. Они такие же, как ты и я", – добавила звезда. Также она призвала помочь народу Украины.
Ситуация в Украине / Видео с инстаграмма Приянки Чопры
Заметим, Украину поддерживают многие мировые знаменитости:
Текст публикации Приянки Чопры:
Ситуация, складывающаяся в Украине, ужасная. Невинные люди, живущие в страхе за свои жизни и жизни своих близких, пытаясь ориентироваться в неопределенности ближайшего будущего.
Трудно представить, как в современном мире это могло перерасти до такой катастрофической точки, но это тот момент, который задел весь мир.
В этой зоне боевых действий живут невинные люди. Они такие же, как ты и я.