Уже многие зарубежные звезды отреагировали на ужас, который начался после нападения России на Украину 24 февраля. Бывший президент США Барак Обама с супругой Мишель тоже решили не стоять в стороне и поделились своим мнением о ситуации.

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Барак Обама публично распространил сообщение, в котором обвинил Российскую Федерацию в циничном наступлении на Украину.

Минувшей ночью Россия начала наглую атаку на народ Украины, нарушая международное право и основные принципы человеческой порядочности,

– подписал публикацию он.

Барак Обама осудил наступление России / Фото из инстаграммы

Обама подчеркнул, что войну начала именно Россия.

Россия сделала это не потому, что Украина представляла угрозу России, а потому, что народ Украины избрал путь суверенитета, самоопределения и демократии. Для реализации прав, которые должны быть доступны всем людям и нациям, украинцы сейчас сталкиваются с жестоким наступлением, которое убивает невинных и заставляет переселяться бесчисленное количество мужчин, женщин и детей.

Также политик рассказал, что миру необходимо сплоченно осудить действия России, поддерживать украинский народ и ввести мощные санкции, которые могут остановить российскую элиту.

Людям во всем мире следует громко и четко осудить действия России и предложить поддержку украинскому народу. И каждый американец, независимо от партии, должен поддерживать усилия президента Байдена в координации с нашими ближайшими союзниками, ввести жесткие санкции против России – санкции, налагающие реальную цену на российские автократические элиты.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.

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Барак Обама также написал, что будет молиться за судьбу нашей страны, за пострадавших и страдающих от жестоких нападений и за тех россиян, которые противостоят режиму Путина.

Мы с Мишель будем молиться за мужественный народ Украины, граждан России, которые мужественно заявили о своем противодействии этим нападениям, и за всех тех, кто понесет цену бессмысленной войны.

Текст публикации:

"Минувшей ночью Россия начала наглую атаку на народ Украины, нарушая международное право и основные принципы человеческой порядочности. Россия сделала это не потому, что Украина представляла угрозу для России, а потому, что народ Украины избрал путь суверенитета, самоопределения и демократии. Для реализации прав , которые должны быть доступны всем людям и нациям, украинцы сейчас сталкиваются с жестоким наступлением, которое убивает невинных и заставляет переселяться бесчисленное количество мужчин, женщин и детей.

Последствия необдуманных действий России выходят за пределы Украины. Это незаконное вторжение в сердце Европы также чревато фундаментами международного порядка и безопасности. В течение некоторого времени мы видим, как силы раскола и авторитаризма продвигаются по всему миру, усиливая нападение на идеалы демократии, верховенства права, равенства, свободы личности, свободы выражения взглядов и вероисповедания. И самоопределение. Вторжение России в Украину показывает, куда могут привести эти опасные тенденции – и почему их нельзя оставлять беспрепятственными.

Людям во всем мире следует громко и четко осудить действия России и предложить поддержку украинскому народу. И каждый американец, независимо от партии, должен поддерживать усилия президента Байдена в координации с нашими ближайшими союзниками, ввести жесткие санкции против России – санкции, налагающие реальную цену на российские автократические элиты.

Такие санкции могут иметь определенные экономические последствия, учитывая существенную со стороны России роль на мировых энергетических рынках. Но это цена, которую мы должны быть готовы заплатить, чтобы встать на сторону свободы. В долгосрочной перспективе мы все стоим перед выбором между миром, в котором сила решает все, а автократы могут навязывать свою волю, и между миром, в котором у свободных людей есть право определять свое будущее.

Мы с Мишель будем молиться за мужественный народ Украины, граждан России, которые мужественно заявили о своем противодействии этим нападениям, и за всех тех, кто понесет цену бессмысленной войны."