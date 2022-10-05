Александра Кривошапко знают не только как участника шоу "Х-фактор", но и как экс-супруга предательницы Татьяны Денисовой, которая сбежала в Москву и молчит о войне. Почти месяц назад он распрощался со статусом холостяка и женился на любимой Марии. Как выяснилось, брака могло и не быть, если бы не война.

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Почему Кривошапко расходился с женой перед войной

За день до нападения России Александр Кривошапко порвал с Марией. Они будто бы поставили точку в отношениях, но когда певец создавал свой благотворительный фонд "Братское сердце", девушка была первой, кто вызвался ему помогать. Так, война сблизила их еще больше.

Мы 23 февраля, в канун войны, разошлись. Бывает так, что отношения немного высушиваются. Мы немного были невнимательны друг к другу и много ссорились. Но когда началась война, и когда я увидел, как она действительно относится к моей семье, которая попала в очень сложную ситуацию, как она хочет помочь, как она стала для меня надежным тылом, и я решил не откладывать эту идею, и сделать это сразу – жениться,

– поделился Александр Кривошапко.

Он признался, что предложение сделал дома на диване, никакой романтики не было, но Мария все равно сказала "да".

"Мы лежали на диване, и я сказал: "Давай поженимся?" Она сказала: "Давай". Все очень просто, и через несколько дней мы уже были расписаны", – с улыбкой рассказал певец.

Александр Кривошапко после росписи со второй женой Марией / Фото из инстаграма певца

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