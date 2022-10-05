Олександра Кривошапка знають не лише як учасника шоу "Х-фактор", а й як ексчоловіка зрадниці Тетяни Денисової, яка втекла в Москву й мовчить про війну. Майже місяць тому він розпрощався зі статусом холостяка й одружився з коханою Марією. Як з'ясувалося, шлюбу могло й не бути, якби не війна.

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Чому Кривошапко розходився з дружиною перед війною

За день до нападу Росії Олександр Кривошапко порвав з Марією. Вони нібито поставили крапку в стосунках, але коли співак створював свій благодійний фонд "Братське серце", дівчина була першою, хто зголосився йому допомагати. Так, війна зблизила їх ще більше.

Ми 23 лютого, напередодні війни, розійшлися. Буває так, що стосунки трошки висушуються. Ми трішки були неуважні одне до одного і багато сварилися. Але коли почалася війна, і коли я побачив, як насправді вона ставиться до моєї родини, яка потрапила в дуже складну ситуацію, як вона хоче допомогти, як вона стала для мене надійним тилом, і я вирішив не відкладати цю ідею, і зробити це одразу – одружитися,

– поділився Олександр Кривошапко.

Він зізнався, що пропозицію зробив вдома на дивані, ніякої романтики не було, але Марія все одно сказала "так".

"Ми лежали на дивані, і я сказав: "Давай одружимося?" Вона сказала: "Давай". Усе дуже просто, і за кілька днів ми вже були розписані", – з усмішкою розповів співак.

Олександр Кривошапко після розпису з другою дружиною Марією / Фото з інстаграму співака

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