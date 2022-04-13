В первые дни войны 30-летний Александр Кривошапко создал благотворительный фонд "Братское сердце". Вместе с волонтерами он помогает людям с оккупированных территорий – доставляет гуманитарную помощь и координирует транспорт для выезда. Как выяснилось, родные певца вырвались из Мариуполя самостоятельно, без его связей.

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Родные Александра Кривошапко вышли из Мариуполя пешком

По словам Александра, в первые дни он не мог отправить автомобили за своим родным, чтобы не вызвать недоверие в фонд. Поэтому они больше месяца провели в оккупации. После того как российские снаряды попали в их дом, семья решилась спасаться пешком – мама певца и сестра с мужем и сыном.

Моя семья сидела в доме, в котором было восемь прямых попаданий. Они понимали, что нужно идти, потому что останутся под завалами. Это инстинкт самосохранения, люди выходят и идут,

– рассказал Александр Кривошапко.

К сожалению, они не забрали с собой 95-летнюю бабушку, которая физически не могла выйти из города пешком. Женщина осталась в Мариуполе со сиделкой. Где сейчас родные и что с ними, Кривошапко не знает.

"Я не знаю, где они. Когда я последний раз выходил на связь, они пытались прорваться со стороны Херсонской области. Я верю, что все нормально, там есть мужчины. Сегодня для мариупольца знать, что несколько недель назад с твоей семьей все было более или менее нормально – это уже невиданная роскошь", – с улыбкой заявил артист.

Александр Кривошапко с мамой, сестрой, дочерью и племянником / Фото из инстаграма певца

Александр Кривошапко признался, что за 49 дней войны услышал сотни жутких истории, которые пугают не меньше зверства оккупантов на освобожденной Киевщине. В частности, его соседи погибли "при очень страшных обстоятельствах", а знакомый потерял жену и дочь, когда ударило в семи метрах от них: "Он обернулся, а семьи уже нет".

Первые три недели я думал, что инсульт поймаю, просто переживая за истории, которые слышал от людей. Просто уму непостижимо, что происходит в городе,

– поделился Кривошапко.