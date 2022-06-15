Быть или не быть Евровидению-2023 в Украине: мнение солистки Go_A

Украина начала подготовку к песенному конкурсу Евровидения-2023. Однако пока неизвестно, действительно ли его проведут в Украине, поскольку главное – безопасность. Мислями по этому поделилась солистка Go_A Екатерина Павленко.

Екатерина очень хочет верить, что следующее "Евровидение" состоится в Украине. Она готова делать все, чтобы приблизить победу и наконец-то выгнать врага из нашей страны. Об этом рассказала в интервью 24 каналу.

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Екатерина Павленко о Евровидении-2023

"Конечно, наша страна уже не будет другой. У нас страна очень травмирована, люди потеряли свои дома. Возможно, кто-то скажет, что нам не до Евровидения, но я считаю, что Евровидение – это, в первую очередь, повод еще раз поговорить об Украине. Евровидение – это возможность заявить о себе на весь мир и побуждать людей больше говорить об Украине, и как следствие – больше помогать Украине. Поэтому любые такие инфоприводы для нас важны", – поделилась Катерина.

Павленко добавила, что Евровидение в Украине может стать отличным поводом, чтобы отпраздновать победу наших защитников, ведь мы к этому очень сильно стремимся.

Будем держать кулаки и молиться за это,

– подытожила Павленко.

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