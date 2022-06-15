Ранее Екатерина Павленко делилась, что после 24 февраля часть россиян от нее отписалась, а наиболее агрессивных она заблокировала. На "прилетавший" от них вопрос в директ говорит, что после переписок с некоторыми россиянами поняла, что их не изменить. Особенно ей досадно за детей.

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Разное. Были дети, которые банально без агрессии писали: "Скоро Украина станет частью России". Когда я начала выставлять сторис с кадрами войны, начали писать: "Это вы сами себя бомбите". В первые дни войны у меня уже исчезла всякая толерантность, потому что еще до этого у меня были надежды, что все-таки дети не виноваты в том, что они родились в России и не должны страдать за родителей. Но эти сторис раскрыли такой пласт негатива и подлинного отношения к Украине, что я поняла, что тех людей не изменить,

– говорит Павленко.

Признается, что бывало и такое, что ей писали "хорошие дети, которые так же страдали от этого невежества" и ей было их искренне жалко, но большинство все же было очень агрессивным.

"Там такая политика, там такое воспитание с самого детства, люди живут в этой среде. То, что какая-то там украинская артистка что-то там скажет, маловероятно, что это на кого повлияет. Хотя мы год с этими детьми жили, общались, они заходили на мои прямые эфиры, присылали мне подарки. То есть я пыталась подрабатывать психологом, потому что мне всегда очень жаль детей, особенно одиноких и тех, которых никто не понимает, но потом ты просто видишь настоящее отношение этих людей к Украине, и ты понимаешь, что нет смысла что-то доказывать этим людям. Ты один не справишься с этой машиной пропаганды, которая несется там уже много лет. Поэтому не надо держаться за эти иллюзии", – добавляет звезда.

Она говорит, что самых агрессивных – заблокировала, но бывает и "проскакивающее" сообщение: "Ой, Катя, представляешь, у нас закрыли сегодня каток, потому что Украину бомбят. Как вы уже задолбали своими бомбежками, скорее бы вы сдохли"...

Война вообще раскрыла много людей с той стороны, с которой мы не ожидали, потому что в кризисных моментах больше всего проявляются люди. У меня есть друзья, которые меня приятно удивили, есть разочаровавшие меня друзья. Очень легко быть хорошим человеком, когда ты живешь в комфорте, когда ничего не угрожает тебе. Ты можешь надевать маску хорошего человека и все будут воспринимать тебя как классного чувака. Но когда появляются такие штуки, то очень быстро все выплывает,

– убеждена Екатерина.

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