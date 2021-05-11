Исполнительница SLAVIA начала новую жизнь. Она рассталась с Дзидзьо и теперь строит будущее самостоятельно. Чтобы перезагрузиться после сложного периода решила отправиться в путешествие по интересным местам родной Украины.

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SLAVIA в Санжейке

В этом году сезон путешествий по Родине артистка начала с Одессы и Одесской области. SLAVIA побывала в Санжейке, расположенной в 30 километрах от Одессы. Признается, что это невероятная локация.

Я оказалась в другом мире. В мире обрывов, пустынного пляжа, идеального моря. Она чем-то напоминает мне Португалию. Кажется, что я у океана. Здесь красивые пейзажи. Это один из наименее людных пляжей Черного моря,

– написала SLAVIA в публикации.

"Дальше по побережью Грибовка, Каролино-Бугаз и любимая Затока, где мы много раз отдыхали. Последний раз была здесь в 16 лет. Приятные воспоминания... Нашла место, где останавливались. Оно очень изменилось. Это и неудивительно. Все меняется со временем. И мы меняемся", – добавила женщина.

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Образ SLAVIA

Для прогулки по морскому побережью певица выбрала удобный наряд. Она позировала на фоне безбрежного моря в светло-коричневых брюках, синей кофте и зеленой куртке с цветочным принтом. Соединила look с бежевыми туфлями на низкой подошве.

Длинные волосы SLAVIA уложила ровно, они развевались на ветру. На лице она сделала насыщенный макияж с яркой помадой на губах.