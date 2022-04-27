Игорь Кондратюк считает, что с 24 февраля топ-темой для всей страны стали события на фронте, так что ему, как и украинцам, не до критики власти. У нас сейчас один общий враг – Россия.

К теме Я бы хотел, чтобы 1 сентября дети пошли в школу – Кондратюк предположил, как долго будет война

Кондратюк о Зеленском

Любая критика нынешнего президента ослабляет нашу позицию в этой войне… Я отдал ему должное. Он из Зе превратился в Зеленского, он добавил все буквы в свою фамилию,

– заявил Игорь Кондратюк.

Он добавил, что с 2019 года был идейным противником Зеленского, поскольку считает, что человек без политического опыта не может возглавить страну.

"Я не мог понять, как можно было взять на себя смелость представиться президентом страны, которую ты не совсем понимаешь, потому что ты политикой ни дня не занимался. Я считаю, что не может человек без политического опыта тут же податься в президенты. Надеюсь, это когда-нибудь запишут в законах", – высказался шоумен.

Более того, он считает, что журналисты и публичные люди "должны быть собаками, которые лают на власть для того, чтобы эта власть стала лучше". Так что, судя по всему, к критике Зеленского Кондратюк все-таки вернется, но после победы.

Полное интервью Игоря Кондратюка со Славой Деминым: смотрите видео онлайн