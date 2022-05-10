В интервью 24 каналу мужчина поделился, что эта идея была импровизацией, когда он перебрался из Киева в Каменец-Подольский. После разговора с волонтерами и военной администрации он понял, что дети остались без любимых инструментов творчества.

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Во время одной из акций к нему присоединилась коллега по сцене ROXOLANA, запустившая во Львове похожий проект "Врятуй мою мрію". Они встретились вместе с девочкой Алисой из Сум, которой подарили синтезатор. Артист признался, что с этого инструмента началась его музыкальная история.

Меня тронула история, очень близкого по духу ребенка. Это девочка из Сум, ее зовут Алиса. Она очень любит музыку, а синтезатор оставила дома. Помню, когда мне было 11 лет, я мечтал о синтезаторе. И когда родители подарили его, я начал писать музыку. Это был старт моей мечты. Теперь мечта Алисы живет. Уверен, что ее музыка будет наполнена эмоциями. Надеюсь, позитивными,

– говорит Позитив.



Позитив и ROXOLANA подарили девочке из Сум синтезатор / Фото из инстаграмма артиста

Позитив рассказал, что в целом с коллегами и друзьями проводит для детей из семей-переселенцев танцевальные мастер-классы, развлекательные программы, приглашает аниматоров и психологов.

"Эмоции переполняли. Дети, пережившие ужасы войны, снова смогли почувствовать себя детьми. Хотя бы на несколько часов мы смогли вернуть им детство", – говорит Позитив.

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