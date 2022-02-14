После такого заявления артистка опубликовала несколько инстаграм-сториз. Там она в очередной раз намекает на то, что скандал вокруг нее создан специально. Ранее Alina Pash называла разговоры о незаконном въезде на территорию Крыма "заказухой".

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Alina Pash об обвинении

В инстаграме исполнительница сообщила, что ее аккаунт в фейсбуке взломали. Мы попытались зайти на страницу Алины и не смогли этого сделать.

Страницу Alina Pash в фейсбуке взломали / Скриншот с фейсбука

После того, как Сергей Стерненко опубликовал свое заявление, на странице Alina Pash появилось несколько историй, в которых она намекает, что скандал вокруг справки вызвали специально, и подчеркивает, что ее песня за Украину и кто-то очень не хочет, чтобы она звучала на весь мир.

Друзья, подумайте, кому выгодно создавать провокации и ругать нас внутри страны в момент, когда всем украинцам следует объединяться? Будьте сознательны! Держимся кучи!

– обратилась к подписчикам Алина.

"Моя песня об Украине, за Украину. Да, она патриотическая, и кто-то сильно не хочет, чтобы такая песня звучала на весь мир. Кто-то хочет закопать ее здесь!", – добавила она.



Alina Pash о скандале вокруг себя/ Скриншот инстаграм-сториз певицы



Alina Pash о скандале вокруг себя/ Скриншот инстаграм-сториз певицы

Также исполнительница припомнила гастроли в России с проектом Delicious Ladies. В инстаграме она опубликовала заявление от основательницы коллектива Наталии Куштиновой, уверяющей, что Alina Pash перестала выступать в составе группы 12 марта 2014 года. Но группа еще некоторое время использовала фото с ней для анонсов новых выступлений.

"Уверяю, что Alina Pash перестала выступать в составе коллектива 12 марта 2014 года. Однако мы еще некоторое время использовали фотосессии с участием Алины для анонса следующих концертов группы. Сам коллектив перестал выступать на территории России после того, как Верховная Рада приняла постановление, что действия России в Крыму и на Донбассе считаются агрессией по отношению к Украине", – написала Наталья в заявлении.

Alina Pash об участии в группе Delicious Ladies / Скриншот инстаграм-сториз певицы

Возможная фальсификация справки о въезде Alina Pash в Крым: главное