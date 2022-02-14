Из-за технических неисправностей таблицу с баллами на телеэкран не выводили, а судейские и зрительские баллы один из судей, Лодыгин, добавлял и записывал на своем листке. Так стало известно, что всего на один балл больше получила Alina Pash, из-за чего она получила шанс попасть на Евровидение-2022 в Италию.

Важно Суспільне пока не будет подписывать соглашение с Alina Pash на Евровидение: скандальная причина

Однако объявление результатов не понравилось Kalush Orchestra и после отбора музыканты требовали показать листок с баллами, однако Суспільне их проигнорировало. Сейчас ребята готовят петицию на сайте президента Украины.

24 канал в день объявления участников отбора Евровидения, которых было всего 8, создал онлайн-опрос, где читатели в течение нескольких недель могли проголосовать за своего фаворита. Всего, по состоянию на 14 февраля, на сайте проголосовало 3742 человека. Предлагаем сравнить, насколько отличаются предпочтения украинских читателей от зрительского голосования отбора и в целом от общих баллов на конкурсе.

Результаты опроса 24 канала

Alina Pash – 1 место

Wellboy – 2 место

Kalush Orchestra – 3 место

ROXOLANA – 4 место

Cloudless – 5 место

Barleben – 6 место

Michael Soul – 7 место

Our Atlantic – 8 место



Онлайн-опрос 24 канала / Скриншот с сайта 24 канала

Результаты зрительского голосования на Суспільном

Kalush Orchestra – 1 место

Alina Pash – 2 место

Wellboy – 3 место

Roxolana – 4 место

Cloudless – 5 место

Barleben – 6 место

Our Atlantic – 7 место

Michael Soul – 8 место

Общие баллы (зрители+судьи) на отборе Евровидения

Alina Pash – 1 место

Kalush Orchestra – 2 место

Wellboy – 3 место

Roxolana – 4 место

Barleben и Our Atlantic – 5 место

Cloudless – 6 место

Michael Soul – 7 место



Результаты отбора на Суспільном / Фото из инстаграма вещателя

Прогнозы 24 канала частично оправдались

Итак, тройка лидеров отбора совпала со всеми данными Суспільного: 24 канал больше голосовал за Alina Pash, Kalush Orchestra и Wellboy.

Победительница отбора Alina Pash получила такую же приверженность от читателей 24 канала, как и общий балл отбора, однако зрители ей отдали 2 место.

Группа Kalush Orchestra получил 3 место от наших читателей, зрители отдали ей 1 место, а общий балл подарил им 2 место в конкурсе.

Исполнитель Wellboy занял 2 место в рейтинге 24 канала, а вот зрители и общий балл отбора перенес его на 3 место.

Что интересно, певица ROXOLANA получила одинаковое 4 место как в опросе 24 канала, так и среди зрителей и в общей таблице мест.