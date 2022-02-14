Після такої заяви артистка опублікувала декілька інстаграм-сторіз. Там вона вкотре натякає на те, що скандал навколо неї створений спеціально. Зазначимо, раніше Alina Pash називала розмови про незаконний в'їзд на територію Криму "заказухою".

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Alina Pash про звинувачення

В інстаграмі виконавиця повідомила, що її акаунт у фейсбуці зламали. Ми спробували зайти на сторінку Аліни й не змогли цього зробити.



Сторінку Alina Pash у фейсбуці зламали / Скриншот з фейсбуку

Після того, як Сергій Стерненко опублікував свою заяву, на сторінці Alina Pash з'явилось декілька історій, в якій вона натякає, що скандал навколо довідки спричинили спеціально й наголошує, що її пісня за Україну й хтось дуже не хоче, щоб вона лунала на весь світ.

Друзі, подумайте, кому вигідно створювати провокації та сварити нас всередині країни у момент, коли всім українцям варто єднатися? Будьте свідомими! Тримаймося купи!

– звернулася до підписників Аліна.

"Моя пісня про Україну, за Україну. Так, вона патріотична, і хтось сильно не хоче, аби така пісня лунала на весь світ. Хтось хоче закопати її тут!", – додала вона.



Alina Pash про скандал навколо себе / Скриншот інстаграм-сторіз співачки



Alina Pash про скандал навколо себе / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

Також виконавиця пригадала гастролі в Росії з проєктом Delicious Ladies. В інстаграмі вона опублікувала заяву від засновниці колективу Наталії Куштинової, яка запевняє, що Alina Pash перестала виступати в складі гурту 12 березня 2014 року. Але гурт ще деякий час використовував фото з нею для анонсів нових виступів.

"Запевняю, що Alina Pash перестала виступати в складі колективу 12 березня 2014 року. Проте ми ще деякий час використовували фотосесії за участі Аліни для анонсування наступних концертів гурту. Сам колектив перестав виступати на території Росії після того, як Верховна Рада прийняла постанову, що дії Росії в Криму та на Донбасі вважаються агресією щодо України", – написала Наталія в заяві.



Alina Pash про участь в гурті Delicious Ladies / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

Можлива фальсифікація довідки про заїзд Alina Pash у Крим: головне