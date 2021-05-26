Посилаючись на адвокатів акторів, джерело інформує, що Бред Пітт виграв суд проти Анджеліни Джолі. Приватний суддя Джон Удеркірк, якого найняло експодружжя, детально розглянув справу – вислухав показання свідків, спеціалістів і психологів, що спілкувалися з дітьми. Він постановив, що екси мають рівні права на опіку над шістьма нащадками!
До теми Анджеліна Джолі обурена через рішення суду щодо опіки над дітьми
"Бред просто намагався проводити більше часу зі своїми дітьми. Очевидно, що Анджеліна робила все можливе, щоб цього не допустити. Цей процес тривав кілька місяців, і було залучено багато свідків, експертів, терапевтів та інших людей, які були поряд з дітьми, і рішення базується на цьому", – йдеться в джерелі.
Попри те, що судова тяганина між Бредом Піттом і Анджеліною Джолі, яка тривала довгих п'ять років, підходить до логічного завершення, багатодітна матуся готова продовжувати юридичну боротьбу.
Судовий процес Бреда Пітта та Анджеліни Джолі щодо опіки над дітьми: останні новини
- У розпал судового процесу донька експодружжя Шайло відмовилась від прізвища батька, щоправда, поки лише в секретному акаунті в соцмережі. Однак такий крок дівчинки розцінили як серйозну зневагу до Пітта.
- Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Джолі готує докази домашнього насилля з боку Бреда Пітта. Акторка була готова надати відео та свідчення очевидців, які б підтвердили прояви насилля.
- Через таку поведінку ексдружини Пітт був "вбитий горем" та відверто розчарований, що вона обрала такий шлях для домагання самостійної опіки над дітьми.
- Ба більше, старший син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Меддокс нібито дав свідчення проти батька та вимагав змінити прізвище в офіційних документах. Однак згодом представники актора спростували подібні заяви.