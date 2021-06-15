Бритни Спирс впервые за долгое время опубликовала новые фото с бойфрендом

Американская певица Бритни Спирс в последнее время публикует все больше видеороликов с танцами и философскими картинками. Но ее новые фотографии с любимым Сэмом Асгари подтвердили, что Бритни выглядит хорошо на фоне скандала с опекунством отца.
Американская звезда уже давно не публиковала фотографии с бойфрендом – последнее видео датируется 9 апреля, когда вакцинировалась от коронавируса. Днем ранее, она опубликовала миловидное фото с любимым, где пытается его поцеловать.
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Подобные фото, где счастливая Бритни улыбается, опубликовал Сэм Асгари на своей странице. "Время лета", – подписал снимок мужчина.
В сети радуются, что Бритни имеет здоровый и счастливый вид после всех волокит с судом по опекунству ее отца. Многие фанаты убедились, что фото – реальные и сделаны в данный момент. Они отметили, что сами счастливы, когда их любимая звезда тоже счастлива.
Что известно про опекунство отца Бритни Спирс
- Джеймс Спирс с 2008 года является опекуном звезды. Он имеет доступ к ее финансам, концертной деятельности и другим аспектам жизни.
- В августе 2020 года Бритни Спирс подала документы в суд, где говорилось о том, что она выступает категорически против того, чтобы отец Джеймс снова стал ее опекуном.
- Она требовала передать право распоряжаться своим имуществом Джоди Монтгомери, которая была ее опекуншей в 2019 году, когда произошел конфликт Джеймса с одним из внуков.
- Но суд отклонил эту просьбу и позволил отцу дальше быть ее опекуном.
- Сейчас звезда требует, чтобы все полномочия опекунства были переданы помощнице отца – Джоди Монтгомери, которая присматривала за Бритни с 2019 года.
- Недавно отец певицы заявил, что звезда страдает деменцией, но фанаты в это не поверили.