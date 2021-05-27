Известная певица Бритни Спирс стала мамой двоих детей в браке с танцовщиком Кевином Федерлайном. В 2005 году на свет появился первенец Шон, а через год – второй сын Джейден. И из-за опекунства отца звезда очень редко видится со своими детьми.

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Архивное фото Бритни Спирс с сыновьями

На днях исполнительница на своей странице опубликовала фотографию из домашнего архива. Она показала, как отдыхала с маленькими Шоном и Джейденом в бассейне.

Я стала мамой очень рано. Во всех бассейнах, в которых мы были, все дети окружали меня, потому что я приносила больше всего игрушек. Я настоящая мамочка!

– написала звезда под фото.

Бритни Спирс чрезвычайно редко делится кадрами с сыновьями. Недавно она обнародовала волшебное фото со старшим сыном Шоном, но по неизвестным причинам впоследствии его удалила. Последнюю фотографию с двумя детьми знаменитость публиковала в марте этого года.

Может ли Бритни Спирс стать мамой в третий раз