Американская звезда уже давно не публиковала фотографии с бойфрендом – последнее видео датируется 9 апреля, когда вакцинировалась от коронавируса. Днем ранее, она опубликовала миловидное фото с любимым, где пытается его поцеловать.

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Подобные фото, где счастливая Бритни улыбается, опубликовал Сэм Асгари на своей странице. "Время лета", – подписал снимок мужчина.

В сети радуются, что Бритни имеет здоровый и счастливый вид после всех волокит с судом по опекунству ее отца. Многие фанаты убедились, что фото – реальные и сделаны в данный момент. Они отметили, что сами счастливы, когда их любимая звезда тоже счастлива.

Что известно про опекунство отца Бритни Спирс