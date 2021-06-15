Американська зірка вже давно не публікувала світлини з бойфрендом – останнє відео датується 9 квітня, коли вакцинувалась від коронавірусу. Днем раніше вона опублікувала миловидне фото з коханим, де намагається його поцілувати.

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Подібні фото, де щаслива Брітні усміхається, опублікував Сем Асгарі на своїй сторінці. "Час літа", – підписав знімок чоловік.

У мережі радіють, що Брітні має здоровий та щасливий вигляд після усіх тяганин із судом щодо опікунства її батька. Чимало фанатів переконались, що фото – реальні і зроблені у даний момент. Вони зазначили, що самі щасливі, коли їхня улюблена зірка теж щаслива.

Що відомо опікунство батька Брітні Спірс