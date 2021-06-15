Американська зірка вже давно не публікувала світлини з бойфрендом – останнє відео датується 9 квітня, коли вакцинувалась від коронавірусу. Днем раніше вона опублікувала миловидне фото з коханим, де намагається його поцілувати.
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Подібні фото, де щаслива Брітні усміхається, опублікував Сем Асгарі на своїй сторінці. "Час літа", – підписав знімок чоловік.
У мережі радіють, що Брітні має здоровий та щасливий вигляд після усіх тяганин із судом щодо опікунства її батька. Чимало фанатів переконались, що фото – реальні і зроблені у даний момент. Вони зазначили, що самі щасливі, коли їхня улюблена зірка теж щаслива.
Що відомо опікунство батька Брітні Спірс
- Джеймс Спірс із 2008 року є опікуном зірки. Він має доступ до її фінансів, концертної діяльності та інших аспектів життя.
- У серпні 2020 року Брітні Спірс подала документи до суду, де йшлось про те, що вона виступає категорично проти того, аби батько Джеймс знову став її опікуном.
- Вона вимагала передати право розпоряджатися своїм майном Джоді Монтгомері, яка була її опікункою у 2019 році, коли стався конфлікт Джеймса з одним з внуків.
- Але суд відхилив це прохання і дозволив батьку далі бути її опікуном.
- Зараз зірка вимагає, аби усі повноваження опікунства були передані помічниці батька – Джоді Монтгомері, яка наглядала за Брітні з 2019 року.
- Нещодавно батько співачки заявив, що зірка страждає на деменцію, але фанати у це не повірили.