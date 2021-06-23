Несколько лет продолжается борьба между Бритни Спирс и ее отцом Джейми по опекунству над певицей. 24 июня должно состояться очередное заседание в суде. Но на этот раз исполнительница будет присутствовать в зале. Ранее ее интересы представляли адвокаты.

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Новые детали дела по опекунству над певицей

Если судья Верховного суда Лос-Анджелеса не закроет дело в среду, 24 июня, то Бритни Спирс даст показания в суде. Это произойдет впервые за 13 лет – уже столько времени отец артистки ею занимается.

Знаменитость должна была принять участие в суде дистанционно, однако попросила присутствовать лично. Адвокаты не сообщили, что именно хочет сообщить Бритни в суде. Скорее всего, она будет просить полностью отстранить отца от должности опекуна.

Недавно американская пресса опубликовала документы, где указано, о чем Спирс рассказывала еще в 2016 году. Она заявляла, что отец и его адвокаты пытались контролировать встречи певицы, а также решали, какого цвета должна быть мебель.

Опекунство затрагивает не только финансовые вопросы, но и ограничивает все, включая то, с кем она встречается и какой цвет кухонного шкафа выбирает. Она высказала мнение, что опекунство превратилось в инструмент контроля над ней,

– отметил адвокат в отчете за 2016 год.

Бритни Спирс заявляла, что устала от того, что ее используют в личных интересах, а также заявила, что отец решал, с кем ей можно дружить, а с кем нет. Также она призналась, что у Джейми Спирс якобы проблемы с алкоголем.

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