Кілька років триває боротьба між Брітні Спірс та її батьком Джеймі щодо опікунства над співачкою. 24 червня повинно відбутися чергове засідання в суді. Та цього разу виконавиця буде присутня у залі. Раніше її інтереси представляли адвокати.
До слова Брітні Спірс вперше за довгий час опублікувала нові фото з бойфрендом
Нові деталі справи щодо опікунства над співачкою
Якщо суддя Верховного суду Лос-Анджелеса не закриє справу у середу, 24 червня, то Брітні Спірс дасть свідчення в судді. Це відбудеться вперше за 13 років – вже стільки часу батько артистки нею опікується.
Знаменитість мала взяти участь у суді дистанційно, однак попросила бути присутньою особисто. Адвокати не повідомили, що саме хоче повідомити Брітні у суді. Скоріш за все, вона проситиме повністю відсторонити батька від посади опікуна.
Нещодавно американська преса опублікувала документи, де вказано, про що Спірс розповідала ще у 2016 році. Вона заявляла, що батько та його адвокати намагалися контролювати зустрічі співачки, а також вирішували, якого кольору повинні бути меблі.
Опікунство зачіпає не тільки фінансові питання, а й обмежує все, включаючи те, з ким вона зустрічається і який колір кухонної шафи вибирає. Вона висловила думку, що опікунство перетворилося в інструмент контролю над нею,
– зазначив адвокат у звіті за 2016 рік.
Брітні Спірс наголошувала, що втомилася від того, що її використовують в особистих інтересах, а також заявила, що батько вирішував, з ким їй можна дружити, а з ким ні. Також вона зізналась, що Джеймі Спірс нібито має проблеми з алкоголем.
Останні новини про опікунство над Брітні Спірс
- У 2019 році батько Брітні Спірс передав частину опікунства Джоді Монтгомері – вона контролювала стан її здоров'я та добробут. Та цього року, у березні, зірка почала вимагати змінити опікуна повністю. Вона хоче, щоб Джоді Монтгомері займалась також її кар'єрою та фінансами.
- Брітні Спірс частково досягнула мети. Батько Брітні Спірс Джеймс з нещодавнього часу не зможе володіти усіма фінансами доньки, оскільки таке ж право матиме її трастовий фонд Bessemer Trust Co.
- У суді Джеймі Спірс бореться не тільки з донькою, але й з її матір'ю Лінн. Батьки Брітні висунули взаємні звинувачення. Мама артистки звинуватила ексчоловіка у надмірній траті коштів на адвокатів, натомість він відповів, що Лінн нібито експлуатувала доньку.