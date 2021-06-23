Кілька років триває боротьба між Брітні Спірс та її батьком Джеймі щодо опікунства над співачкою. 24 червня повинно відбутися чергове засідання в суді. Та цього разу виконавиця буде присутня у залі. Раніше її інтереси представляли адвокати.

До слова Брітні Спірс вперше за довгий час опублікувала нові фото з бойфрендом

Нові деталі справи щодо опікунства над співачкою

Якщо суддя Верховного суду Лос-Анджелеса не закриє справу у середу, 24 червня, то Брітні Спірс дасть свідчення в судді. Це відбудеться вперше за 13 років – вже стільки часу батько артистки нею опікується.

Знаменитість мала взяти участь у суді дистанційно, однак попросила бути присутньою особисто. Адвокати не повідомили, що саме хоче повідомити Брітні у суді. Скоріш за все, вона проситиме повністю відсторонити батька від посади опікуна.

Нещодавно американська преса опублікувала документи, де вказано, про що Спірс розповідала ще у 2016 році. Вона заявляла, що батько та його адвокати намагалися контролювати зустрічі співачки, а також вирішували, якого кольору повинні бути меблі.

Опікунство зачіпає не тільки фінансові питання, а й обмежує все, включаючи те, з ким вона зустрічається і який колір кухонної шафи вибирає. Вона висловила думку, що опікунство перетворилося в інструмент контролю над нею,

– зазначив адвокат у звіті за 2016 рік.

Брітні Спірс наголошувала, що втомилася від того, що її використовують в особистих інтересах, а також заявила, що батько вирішував, з ким їй можна дружити, а з ким ні. Також вона зізналась, що Джеймі Спірс нібито має проблеми з алкоголем.

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