После рождения сына Селим-Гирая Джамала редко посещала светские мероприятия. Сейчас она умело сочетает материнство с карьерой успешной артистки и, похоже, кайфует от своего внешнего вида, так как с удовольствием появляется на публике.
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Вечерний образ Джамалы
К конкурсу красоты певица готовилась тщательно. Вечернее платье цвета фуксии шили на заказ. В облегающей одежде со спущенными рукавами и пикантным разрезом под грудью Джамала выглядела великолепно.
Яркое платье звезда дополнила массивными черными босоножками на грубой платформе. Из аксессуаров она выбрала любимую подвеску с кулоном и большие золотые серьги в форме сердец. Макияж с акцентом на глаза и нежно-розовой помадой безупречно подчеркнул красоту Джамалы.
Красота – это не о правильных параметрах. Красота– это о любви. Когда любишь и знаешь, что любима, выглядишь счастливее и красивее. Очень важно, чтобы в тебя верили. Тогда твоя красота будет расцветать,
– убеждена певица.
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Невозможно не заметить, что благодаря тренировкам и правильному питанию артистка стала очень стройной. Джамала работала над собой долгих четыре месяца, объявив о борьбе с накопившейся "десяточкой". Свидетельством того, что ей удалось достичь идеальных форм являются комплименты звездных друзей:
- Маша Ефросинина: "Джа, какая работа над собой! Какой феерический результат! Браво";
- Леся Никитюк: "Ну так очень красиво";
- Светлана Тарабарова: "Вау".
Свой восторг Джамалой выразили еще и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко, дизайнер Катя Сильченко, которые оставили в комментариях восторженные смайлики. Вместе со звездами комплиментами певицу засыпали несколько десятков поклонников.