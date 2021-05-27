После рождения сына Селим-Гирая Джамала редко посещала светские мероприятия. Сейчас она умело сочетает материнство с карьерой успешной артистки и, похоже, кайфует от своего внешнего вида, так как с удовольствием появляется на публике.

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Вечерний образ Джамалы

К конкурсу красоты певица готовилась тщательно. Вечернее платье цвета фуксии шили на заказ. В облегающей одежде со спущенными рукавами и пикантным разрезом под грудью Джамала выглядела великолепно.

Яркое платье звезда дополнила массивными черными босоножками на грубой платформе. Из аксессуаров она выбрала любимую подвеску с кулоном и большие золотые серьги в форме сердец. Макияж с акцентом на глаза и нежно-розовой помадой безупречно подчеркнул красоту Джамалы.

Красота – это не о правильных параметрах. Красота– это о любви. Когда любишь и знаешь, что любима, выглядишь счастливее и красивее. Очень важно, чтобы в тебя верили. Тогда твоя красота будет расцветать,

– убеждена певица.

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Невозможно не заметить, что благодаря тренировкам и правильному питанию артистка стала очень стройной. Джамала работала над собой долгих четыре месяца, объявив о борьбе с накопившейся "десяточкой". Свидетельством того, что ей удалось достичь идеальных форм являются комплименты звездных друзей:

Маша Ефросинина: "Джа, какая работа над собой! Какой феерический результат! Браво";

"Джа, какая работа над собой! Какой феерический результат! Браво"; Леся Никитюк: "Ну так очень красиво";

"Ну так очень красиво"; Светлана Тарабарова: "Вау".

Свой восторг Джамалой выразили еще и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко, дизайнер Катя Сильченко, которые оставили в комментариях восторженные смайлики. Вместе со звездами комплиментами певицу засыпали несколько десятков поклонников.