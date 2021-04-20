Знаменитая американская исполнительница Бритни Спирс в очередной раз озадачила фанов. Она опубликовала на своей странице в инстаграме фотографию с сыном, но впоследствии удалила ее.

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Бритни Спирс показала фото с сыном

На новом снимке со старшим 15-летним сыном Шоном Престоном певица позирует в желтом платье и улыбается. Парень предстал перед камерой в стильном наряде. Заметно, что он значительно подрос, потому что выше своей звездной мамы. Шон впервые показал лицо на камеру, поэтому вызвал бурную реакцию сети.

Фото через некоторое время исчезло из аккаунта Бритни Спирс, однако это не помешало поклонникам распространить кадр в сети.

Отметим, что артистка делится снимками с сыновьями чрезвычайно редко. Последний раз она публиковала фото с двумя детьми в марте 2021 года, а перед этим в 2019 году. Тогда парни прикрыли лица масками и очками, поскольку они не хотят показывать лицо общественности. Вероятно, это и стало причиной, почему Бритни удалила снимок с Шоном.

Отношения Бритни Спирс с сыновьями