Знаменитая американская исполнительница Бритни Спирс в очередной раз озадачила фанов. Она опубликовала на своей странице в инстаграме фотографию с сыном, но впоследствии удалила ее.
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Бритни Спирс показала фото с сыном
На новом снимке со старшим 15-летним сыном Шоном Престоном певица позирует в желтом платье и улыбается. Парень предстал перед камерой в стильном наряде. Заметно, что он значительно подрос, потому что выше своей звездной мамы. Шон впервые показал лицо на камеру, поэтому вызвал бурную реакцию сети.
Фото через некоторое время исчезло из аккаунта Бритни Спирс, однако это не помешало поклонникам распространить кадр в сети.
Отметим, что артистка делится снимками с сыновьями чрезвычайно редко. Последний раз она публиковала фото с двумя детьми в марте 2021 года, а перед этим в 2019 году. Тогда парни прикрыли лица масками и очками, поскольку они не хотят показывать лицо общественности. Вероятно, это и стало причиной, почему Бритни удалила снимок с Шоном.
Отношения Бритни Спирс с сыновьями
- В 2004 году Бритни вышла замуж за Кевина Федерлайна. У супругов родилось двое сыновей – Шон и Джейден. В 2006 году супруги развелись. Знаменитость не требовала алиментов от бывшего, однако хотела, чтобы дети остались с ней, а отец мог с ними видеться.
- Так как у Бритни в крови нашли следы наркотиков, суд передал право опеки над детьми Федерлайну. В 2008 году суд вынес постановление, согласно которому Спирс запрещается посещать своих детей.
- Однако в сентябре 2019 года, из-за того, что отец певицы якобы ударил старшего сына, артистка получила 30% опеки над детьми. Тогда экс-супруг Бритни обвинил Джейми Спирса в избиении Шона. Это помогло звезде беспрепятственно видеться с сыновьями, не спрашивая разрешения у отца-опекуна Джеймса.
- Источники The Sun сообщали, что у сыновей Бритни Спирс хорошие отношения со звездной мамой. Они предпочитают встречи с друзьями, а не с певицей, поэтому редко видятся с ней.
- Инсайдер добавил, что сыновья знают о ситуации с опекунством их дедушки над матерью и понимают причину распространения фанатского движения #FreeBritney. Они поддерживают Бритни Спирс, так как имеют напряженные отношения с дедушкой. Но по словам адвоката Джеймса Спирса, именно он помог дочери вернуть опекунство над ее детьми.