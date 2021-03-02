Американская певица Бритни Спирс в последние годы находится в эпицентре скандалов из-за дела с опекунством ее отца. В свои 39 лет она не может самостоятельно распоряжаться финансами и жизнью в целом, поэтому встреча с ее сыновьями стала неожиданностью для фанатов.

Красноречивыми фото Бритни поделилась в своем профиле в инстаграме. На фотографиях женщина стоит вместе с сыновьями – 15-летним Шоном и 14-летним Джейденом. Хотя они и остались жить с отцом после развода Бритни и Кевина Федерлина, впрочем, она добилась частичной опеки и имеет право встречаться с детьми.

Читайте также Ситуация волнующая: бывший муж Бритни Спирс отреагировал на опекунство над певицей

Бритни Спирс с сыновьями

На снимках Бритни выглядит очень счастливой, а высокие красавцы-сыновья радушно обнимают мать. Вероятно, семья находилась на момент фотосъемки на отдыхе, потому что пейзажи позади Бритни и сыновей, мало напоминают зеленый Лос-Анджелес.

Как же летит время! Мои мальчики уже такие большие! Это тяжело для любой мамы, но особенно для мамы мальчиков, – то, как быстро растут дети. Мне очень повезло, потому что мои дети – настоящие джентльмены и очень добрые. Я не публиковала их фотографии, потому что они находятся в таком возрасте, когда хотят самовыражаться и я это полностью принимаю. Но наконец они позволили мне опубликовать фото,

– написала звезда.

Стоит отметить, что ребята прикрыли лица защитными масками, чтобы их хуже можно было идентифицировать на публике. Последний раз певица выкладывала в сети фото с детьми в августе 2019 года, когда была с ними в Диснейленде. Тогда они были значительно ниже ростом, чем сейчас.

Что известно об отношениях Бритни и детей?

В сентябре 2019 года Бритни Спирс получила 30% опеки над детьми. Произошло это после инцидента между ее старшим сыном Шоном и отцом Джейми, который якобы ударил парня. Именно тогда бывший муж Бритни обвинил Джейми Спирса в избиении Шона. Это "сыграло на руку" Бритни, ведь теперь она может беспрепятственно видеться с сыновьями, не спрашивая разрешения у своего отца-опекуна Джеймса.

Инсайдеры издания The Sun добавляют, что у ребят – прекрасные отношения со звездной мамой. У них нет специального графика встреч, но ребята живут своей жизнью и чаще предпочитают встречи с друзьями. "Они редко посещают маму и еще реже остаются на ночь, поскольку они уже подростки: им интереснее проводить время с друзьями", – рассказал инсайдер.

Инсайдер также добавил, что они знают о сложной ситуации с опекунством их дедушки над матерью и осведомлены о фанатском движении #FreeBritney. Они поддерживают маму, потому что Шон и Джейден давно имеют напряженные отношения с дедушкой. Впрочем, по словам адвоката Джеймса Спирса, именно он помог дочери вернуть опекунство над ее детьми.