Боль и отчаяние Украины: ДахаБраха на концерте показал видео разрушенных Бородянки и Мариуполя

1 июня 2022 , 11:37
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Источник:

телеграмм-канал "Ґрунт"

Украинская этногруппа ДахаБраха на концерте показала видео разрушенных украинских городов. Поклонники коллектива увидели, что русские войска сделали с Бородянкой и Мариуполем.

Сейчас этих городов практически нет. Бородянка, Мариуполя – изображение того, что российские оккуанты делают с мирными городами, где до 24 февраля раздавался детский смех.

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ДахаБраха во Франции показал разрушенные города

Украинский коллектив выступил во французском городке Сен-Назер. Во время концерта на большом экране были видео из Бородянки и Мариуполя, беспощадно разбомбивших российские войска. Это всего два из многих городов, пострадавших от рук оккупантов. Цветущие украинские города теперь превращаются в руины. Там, где ступают русские, теперь царит только боль, отчаяние, смерть, насилие.

На желто-голубом фоне позади группы на сцене были написаны "Нет войне" и "Остановите Путина".

Выступление ДахаБраха во Франции: смотрите видео онлайн


Кадры из выступления Даха Браха во Франции / Фото с телеграмма "Ґрунту"
Кадры из выступления Даха Браха во Франции / Фото с телеграмма "Ґрунту"

Украинские звезды выступают за границей

  • Группа "Друга Ріка" отправилась в благотворительный концертный тур "Хто, якщо не ми?". Первая часть европейских концертов уже прошла. Удалось собрать около 2 миллионов гривен в поддержку Украины.
  • В Берлине прошел грандиозный телемарафон Save Ukraine – #StopWar. Там выступили и украинские артисты: Тина Кароль, Монатик, Jerry Heil, Alyona Alyona, MELOVIN, Kalush Orchestra, "Океан Эльзы", Юлия Санина, Макс Барских и другие. Ведущими мероприятия стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Через телемост из Киева к концерту присоединилась группа "Антитела". Музыканты спели в прямом эфире с железнодорожного вокзала Киева.
  • Оля Полякова отправилась в благотворительный тур в США. На концертах она выступает в патриотическом желто-голубом платье.
  • Группа Go_A, которая стала известна на весь мир после Евровидения-2021, поедет на масштабный британский фестиваль Glastonbury-2022.
  • Анна Тринчер в мае ездила на Кипр, где выступила для детей-переселенцев из Украины. Артистка отметила, что во время войны будет уезжать из страны только на благотворительные концерты.
Автор: Христина Кобак