В настоящее время звездная мамочка троих и телеведущая находится за границей с детьми. Там женщина ходит на митинги за Украину и поддерживает информационно в соцсетях. Однако кадры из киевского региона, в частности из Бучи, днем ​​ранее обессилили женщину.

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На фоне эмоций она решила позвонить своей маме – скандальной Снежане Егоровой, известной "любовью" к России и Путину. Стася надеялась, что хотя бы такая трагедия в центре Украины сможет вразумить женщину правду. Но напрасно.

После всего, что случилось, мы сегодня увидели... Прочитала, что написала сами знаете кто. Разблокировала и позвонила по телефону. Вывод... Это больше не человек, ничего человеческого у него больше нет. Мне казалось, что во всем есть предел...

– написала Стася Ровинская.

Неизвестно, о каком тексте Егоровой идет речь, потому что все соцсети телеведущей – заблокированы, а телеграмм-канал – сломан.



Стася Ровинская о маме Снежане Егоровой / Фото из инстаграм-сторис ведущей

Стася Ровинская попросила забыть о ее маме, ведь это больше всего она боится – забвение.

"Не ищете, просто забудьте. Для нее это единственное, чего она боится – что ее забудут и не будут о ней говорить и неважно что. Поэтому забудьте, как ее зовут. Не пишите о ней, не обращайте внимания, никакой. Только так ей можно сделать больно", – добавила Стася и сказала не искать ее ютуб и соцсети, чтобы не уделять маме еще большего внимания.

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