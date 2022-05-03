Дети Константина Меладзе от первого брака жили в Киеве, так что война застала их в столице. Лишь 3 марта, на восьмой день наступления России, Лия Меладзе сбежала за границу. 18-летняя девушка уехала в Италию, но очень хочет вернуться в Украину.

Читайте также Единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон – 7 лет: новые фото принцессы Шарлотты

Когда Лия Меладзе вернется в Украину

Как только мне разрешат мои родители, в этот же миг. Мы все хотим быть вместе как можно скорее. Я рвалась в Киев одной из первых вообще, но поняла, что рано,

– рассказала Лия.

Однако в Украину дочь Меладзе приедет ненадолго. В сентябре 2022-го она летит учиться музыке в США, а после обучения обещает вернуться домой.

"Где родился, там и сгодился. Будем делать невероятно красивую музыку все вместе и продвигать индустрию, потому что наши голоса должны быть услышаны и наши способности должны быть увидены", – уверяет девочка.

Дочь Константина Меладзе: фото из инстаграм-сторис

Интересно, что в Италии недавно была звездная жена Константина Меладзе Вера Брежнева с детьми. Можно предположить, что с ними уехала и Лия.

Что известно о дочери Константине Меладзе