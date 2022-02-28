Ведущая Стася Ровинская обнародовала в сети скриншот с ютуба мамы, где та рассказывает об "истинном лице фашизма и его источника". Как и все предыдущие видео, женщина дезинформирует людей и рассказывает о спасении российской армии, из-за чего дочь в очередной раз возмутилась.

К слову Выберите язык, на котором вас послать нах*й, – Остапчук деликатно отшил Путина и Лукашенко из Украины

Я долго держалась... Показывать личную переписку не буду, могут читать дети. Потратьте, пожалуйста, минутку, пожалуйтесь на ютуб-канал этой мрази! Потому что она думает, что офигенный лидер мнений!!! Ненавижу,

– написала в фейсбуке Ровинская.

Дочь Снежаны Егоровой послала публично маму / Скриншот из фейсбука Ровенской

В комментариях к видео она также написала: "Иди на**й! Твоя дочь Стася". Она призвала своих подписчиков блокировать ютуб-канал Егоровой, на который подписано 22,6 тысячи человек.

Конфликт Егоровой и дочери