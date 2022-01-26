Известная телеведущая и актриса Снежана Егорова в очередной раз продемонстрировала пророссийскую позицию. Она опубликовала новое сообщение, в котором поддержала Владимира Путина.
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Снежана Егорова поддержала Путина
Ведущая опубликовала ролик с прокремлевского ютуб-канала о Путине. Она посоветовала своим читателям посмотреть видео "как акт экзорцизма" и заявила о поддержке агрессора.
Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны сознания! Смотрите, как акт экзорцизма! Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом!
– написала Снежана Егорова.
Под сообщением пользователи фейсбука посоветовали Снежане Егоровой удалить сообщение и "закусить и держать руки подальше от телефона". Правда, эти комментарии впоследствии исчезли, очевидно, ведущая их удаляет.
Комментарии под сообщением Егоровой / Скриншот "Детектор медиа"
Другие скандальные заявления Егоровой
- Уже не первый раз телеведущая удивляет резкими пророссийскими высказываниями. Летом 2020 года она цинично заявила, что украинские герои – "рагули и селюки". Люди, отстаивающие независимость Украины, по мнению Егоровой, готовы отдать свою жизнь за Родину "из-за высокой суицидальной готовности".
- В 2021 году ведущая посмеялась над законом о государственном языке. Она посмеялась над шуткой о том, что украинский якобы нужен только тем, кто работает в сфере обслуживания.
- Каждый раз слова Снежаны Егоровой возмущают пользователей сети и телезвезда получает большую волну критики в свою сторону.