Боялась, что не захочу, – Даша Квиткова призналась, будет ли рожать второй раз

Утром 13 июля Даша Квиткова и Никита Добрынин впервые стали родителями. Их сыну всего 6 дней, а они уже мечтают о втором ребенке. По словам блогерши, ей нестрашно рожать второй раз.

Звездная пара с радостью делится с миллионной аудиторией всеми деталями отцовства. 23-летняя Даша Квиткова призналась, что будущее пополнение не за горами.

К теме Даша Квиткова показала, как украсила дом к приезду сына: милое фото

Хоть роды девушки были непростыми, ведь схватки начались за две недели до рождения малыша, уже через год она готова пройти этот путь во второй раз. Жена Никиты Добрынина хочет родить ему дочь.

Очень боялась, что после родов я не захочу второго ребенка, потому что наслушалась историй. Но через полчаса я уже говорила своим врачам о том, что через год-полтора мы с Никитой придем к ним за девочкой,

– поделилась блогерша.

Более того, Даша Квиткова заявила, что готова "почувствовать все это еще не один раз". Похоже, пара из "Холостяка" мечтает о большой семье.

К слову, сейчас они занимаются сыном Львом только вдвоем, не подпуская к нему бабушек и дедушек. По словам блогераши, все ради того, чтобы научиться всему самим. Родители Даши и Никиты навестят внука только через неделю.

Что известно об отцовстве Даши Квитковой и Никиты Добрынина