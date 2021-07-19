Зіркова пара з радістю ділиться з мільйонною аудиторією всіма деталями батьківства. 23-річна Даша Квіткова зізналась, що майбутнє поповнення не за горами.

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Хоч пологи дівчини були непростими, адже перейми почалися за два тижні до народження малюка, вже за рік вона готова пройти цей шлях вдруге. Дружина Нікіти Добриніна хоче народити йому доньку.

Дуже боялася, що після пологів я не захочу другу дитину, бо наслухалася історій. Але через пів години, я вже говорила своїм лікарям про те, що через рік-півтора ми з Нікітою прийдемо до них за дівчинкою,

– поділилась блогерка.

Ба більша, Даша Квіткова заявила, що готова "відчути все це ще не один раз". Схоже, пара з "Холостяка" мріє про велику сім'ю.

До слова, наразі вони опікуються сином Левом лише вдвох, не підпускаючи до нього бабусь і дідусів. За словами блогерки, все заради того, щоб навчитися всього самим. Так, батьки Даші та Нікіти навідають онука лише через тиждень.

Що відомо про батьківство Даші Квіткової та Нікіти Добриніна