Новоиспеченные родители Квиткова и Добрынин до сих пор не могут поверить в то, что уже познакомились с долгожданным сыном. Они уже втроем живут в собственном доме и наслаждаются каждым моментом.

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15 июля Дашу и маленького Льва выписали из роддома. Теперь в жизни знаменитой семьи начался новый этап.

Даша Квиткова показала, как украсили дом

Специально к приезду Льва домой дом празднично украсили. Никита Добрынин позаботился о том, чтобы все было безупречно. В просторной гостиной было много тематических воздушных шариков и цветов, которые создавали праздничную атмосферу. Особое внимание привлекает шарик в виде льва, который является очень символическим, ведь сыночка супруги решили назвать именно так – Лев.

На фото, которое Квиткова распространила в сети, малыш посреди комнаты спит в коконе для новорожденных. Теперь он один из главных людей в этом доме, что является силой и мотивацией для родителей.



Сын Добрынина и Квитковой дома / Фото из инстаграма Даши Квитковой

В заметке под фотографией Даша рассказала, как проходят первые дни материнства. Она отметила, что провела первую ночь без помощи медсестер и четвертую ночь без сна: "Было трудно, но мы обязательно со всем справимся. Наладим режим сна и кормления. Сейчас мы немного в панике, поскольку все это для нас впервые. Но каждый день будет гораздо легче".

Есть ли силы? Бесспорно. Особенно, когда мы смотрим в глаза нашего маленького человека и понимаем ради чего все это,

– призналась Квиткова.

Она добавила, что сейчас вместе с Никитой находится в стрессе, к которому оба были готовы. Однако они невероятно счастливы проживать каждую секунду в роли родителей своего сына.