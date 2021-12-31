Без майонеза и с пользой для фигуры: рецепт новогоднего салата от Оли Цибульской

Оля Цибульская тщательно следит за своей фигурой, поэтому не объедается даже на Новый год. Эксклюзивно для 24 канала певица призналась, что вместо оливье на ее столе другой, куда более диетический салат. Рецепт читайте ниже.

Еще два года назад Оля Цибульская заедала стресс. Она наминала торты после изнурительных съемок клипов и откладывала визит в спортзал. Однако ее жизнь перевернулась с ног на голову после консультации диетолога Нины. Она не только наладила режим питания звезды, но и посоветовала вкусный салат без вреда для фигуры.

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Артистка утверждает, что именно это блюдо помогло ей похудеть на 15 килограммов и забыть о ненавистных цифрах на весах. Благодаря салату с красной рыбой Оля Цибульская не соблазнялась на оливье и другие "майонезные деликатесы" в новогоднюю ночь.

Это разгрузочное блюдо, в 100 граммах всего 124 килокалории. Слабосоленая красная рыба содержит Омега-3, аминокислоты и полезные микроэлементы,

– уверяет певица.

Оля Цибульская на кухне / Фото из инстаграма певицы

Этот фирменный салат звезда обязательно поставит на стол, когда будет праздновать Новый год с родными и близкими. Если же вы решили отвести душу под бой курантов, то рецепт от Цибульской станет спасением на марафоне застолий уже в январе.

Блюдо идеально для разгрузочных дней сразу после праздников, когда есть больше нет сил,

– с юмором добавляет артистка.

Ингредиенты для фирменного салата Оли Цибульской

Слабосоленая красная рыба – 100 граммов;

Апельсин – 150 граммов;

Твердый сыр – 50 граммов;

Оливки – 30 граммов;

Сметана (15% жирности) – 2 столовые ложки;

Красная икра – чайная ложка.

Способ приготовления салата от Оли Цибульской

Нарезать красную рыбу и апельсин тонкими слайсами, оливки – кольцами.

На крупной терке натереть твердый сыр.

Смешать все ингредиенты и заправить сметаной.

Украсить тертым сыром, красной икрой и подавать к столу.

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