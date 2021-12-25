Если вы в поисках новых блюд, которыми хотите угостить гостей в период праздников, советуем обратить внимание на пирог от примы-балерины. Поскольку Екатерине нужно хорошо питаться и одновременно поддерживать отличную физическую форму, в ее рационе есть сытные блюда, после которых точно никто не останется голодным.

Вас может заинтересовать Новогодняя сказка от Екатерины Кухар и Александра Стоянова: где посмотреть балет "Щелкунчик"

Рецепт пирога от Екатерины Кухар

Ингредиенты:

кедровые орешки (250 граммов);
пшеничная мука (115 граммов);
мягкое сливочное масло (250 граммов);
сахар (200 г);
яйца (3 штуки);
мед (4 столовых ложки);
цедра одного апельсина.

Новий рік

Елка в доме Екатерины Кухар и Александра Стоянова / Фото пресс-службы

Способ приготовления:

  1. Достаем масло и яйца из холодильника за 2 часа до начала приготовления.
  2. Орехи обжариваем и нарезаем крупными кусками.
  3. Разогреваем духовой шкаф до 280 градусов.
  4. Смазываем форму сливочным маслом.
  5. Смешиваем мало с сахаром до консистенции легкого крема.
  6. По одному добавляем яйца и на небольшой скорости миксером перемешиваем с маслом до полного соединения.
  7. Добавляем просеянную муку, мед, мелко натертую цедру апельсина. Все перемешиваем.
  8. Добавляем в тесто орешки.
  9. Выкладываем тесто в форму и ставим в разогретый духовой шкаф.
  10. Выпекаем 25 – 30 минут.
  11. Проверяем готовность пирога деревянной шпажкой.

Приятного дружеского чаепития или кофепития!

Новий рік

Елочные игрушки Екатерины Кухар / Фото пресс-службы