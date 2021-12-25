Если вы в поисках новых блюд, которыми хотите угостить гостей в период праздников, советуем обратить внимание на пирог от примы-балерины. Поскольку Екатерине нужно хорошо питаться и одновременно поддерживать отличную физическую форму, в ее рационе есть сытные блюда, после которых точно никто не останется голодным.

Вас может заинтересовать Новогодняя сказка от Екатерины Кухар и Александра Стоянова: где посмотреть балет "Щелкунчик"

Рецепт пирога от Екатерины Кухар

Ингредиенты:

кедровые орешки (250 граммов);

пшеничная мука (115 граммов);

мягкое сливочное масло (250 граммов);

сахар (200 г);

яйца (3 штуки);

мед (4 столовых ложки);

цедра одного апельсина.

Время приготовления: 45 минут

Форма для выпечки: круглая, диаметром 24 сантиметра

Елка в доме Екатерины Кухар и Александра Стоянова / Фото пресс-службы

Способ приготовления:

Достаем масло и яйца из холодильника за 2 часа до начала приготовления. Орехи обжариваем и нарезаем крупными кусками. Разогреваем духовой шкаф до 280 градусов. Смазываем форму сливочным маслом. Смешиваем мало с сахаром до консистенции легкого крема. По одному добавляем яйца и на небольшой скорости миксером перемешиваем с маслом до полного соединения. Добавляем просеянную муку, мед, мелко натертую цедру апельсина. Все перемешиваем. Добавляем в тесто орешки. Выкладываем тесто в форму и ставим в разогретый духовой шкаф. Выпекаем 25 – 30 минут. Проверяем готовность пирога деревянной шпажкой.

Приятного дружеского чаепития или кофепития!

Елочные игрушки Екатерины Кухар / Фото пресс-службы

Рассказ Екатерины Кухар о новогодне-рождественских праздниках читайте скоро на 24 канале.