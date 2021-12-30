Лидер популярного коллектива БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и его семья – вегетарианцы. Однако они не хотят отказываться от традиции лакомиться оливье на Новый год, поэтому делают его без продуктов животного происхождения.

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Веганское оливье от Сергея Танчинця

По составу это оливье почти ничем не отличается от традиционного:

морковь;

картофель;

яйцо;

огурцы;

колбаса (обычную нужно заменить на веганскую, однако по вкусу они идентичны).

Когда овощи варятся, в кипящую воду мы добавляем ложку сливочного масла и солим. Тогда овощи больше раскрываются по своему вкусу и становятся нежными. Советую попробовать!

– поделился секретом Сергей.



Елка в доме Сергея Танчинца / Фото из инстаграма певца

Елка и Новый год в семье Сергея Танчинца

На новогодние праздники артист устраивает настоящий праздник для детей, которые обожают живые елки. Дома сын и дочь украшают новогоднюю красавицу по собственному усмотрению.

"Конечно, я с женой помогаем, но в творческий процесс не вмешиваемся. Лукьян и Настя вешают на елку все, что захотят. Первые два года после рождения сына мы не вешали стеклянные игрушки, потому что он все стягивал на себя. А сейчас подрос и все вернулось на свои места", – рассказал Сергей.

Сын Сергей Танчинца / Фото с инстаграма артиста

Отметим, Сергей Танчинец вместе с женой Анной воспитывает сына Лукьяна и дочь Анастасию.

А сам Новый год Сергей, как правило, встречает дома или на сцене: "Если работаю в новогоднюю ночь, то утром приезжаю к семье, тогда празднуем уже вместе".

На Рождество артист посещает своих родителей и родителей жены. А уже после этого семьями с кумом и партнером Олегом Ходачуком отправляется на зимний отдых в Буковель.