Полтора года назад певица и ведущая Оля Цибульская привела себя в безупречную форму и избавилась от 15 лишних килограммов. Она поделилась, что последней каплей перед похудением стал ее ужасный вид в кадре.

Сейчас 35-летняя артистка по любому поводу щеголяет подтянутым телом, однако так было не всегда. Она смело рассказала о комплексах, с которыми жила почти пять лет после рождения сына Нестора. Еще до 2020-го Оля Цибульская заедала стресс и возмущалась хейтерам, которые критиковали ее неидеальную фигуру.

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Впоследствии звезда осознала, что "ненавидела себя такой, какая была на экране". Она корила себя за слабости, которые привели к появлению лишнего веса

Я смотрела на себя по телевизору и понимала: женщина, которой я себя представляю, и та, которую я вижу, – это два разных человека. Я не могла терпеть ту жирную корову! Это точно была не я. Ведь я секси, молодая и красивая,

– вспомнила Оля Цибульская.

В тот же день, когда у артистки появились такие мысли, она твердо решила, что вернет тело, о котором мечтает.



Оля Цибульская о похудении / Фото с инстаграм-сторис певица

Как Оля Цибульская похудела на 15 килограммов:

всего за полтора месяца певице удалось избавиться от 12 лишних килограммов. Все благодаря тому, что она обратилась к диетологу, который расписал режим питания и объяснил, как не есть и не пить после 19:00. Так, она держалась в стабильной весе – 56-57 кг;

звезда показывала фото до и после похудения и заявляла, что "хотела плюнуть на себя в телеэкране".

Отметим, Оля Цибульская – не единственная звезда украинского шоу-биза, которая годами боролась с лишним весом. На днях популярная певица Настя Каменских, известная как NK, показала архивное фото до похудения, на котором позировала в купальнике.