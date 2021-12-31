Ще два роки тому Оля Цибульська заїдала стрес. Вона наминала торти після виснажливих зйомок кліпів і відкладала візит у спортзал. Однак її життя перевернулося з ніг на голову після консультації дієтолога Ніни. Вона не лише налагодила режим харчування зірки, а й порадила смачний салат без шкоди для фігури.

Цікаво Не розуміли, п'яні ми чи тверезі, – Дантес пригадав, як на Новий рік напився горілки з Олійником

Артистка стверджує, що саме ця страва допомогла їй схуднути на 15 кілограмів і забути про ненависні цифри на вагах. Завдяки салату з червоною рибою Оля Цибульська не спокушалась на олів'є та інші "майонезні делікатеси" у новорічну ніч.

Це розвантажувальна страва, у 100 грамах всього 124 кілокалорії. Слабосолена червона риба містить Омега-3, амінокислоти та корисні мікроелементи,

– запевняє співачка.

Оля Цибульська на кухні / Фото з інстаграму співачки

Цей фірмовий салат зірка обов'язково поставить на стіл, коли святкуватиме Новий рік з рідними і близькими. Якщо ж ви вирішили відвести душу під бій курантів, то рецепт від Цибульської стане порятунком на марафоні застіль вже у січні.

Страва ідеальна для розвантажувальних днів одразу після свят, коли їсти більше немає сил,

– з гумором додає артистка.

Інгредієнти для фірмового салату Олі Цибульської

Слабосолена червона риба – 100 грамів;

Апельсин – 150 грамів;

Твердий сир – 50 грамів;

Оливки – 30 грамів;

Сметана (15% жирності) – 2 столові ложки;

Червона ікра – чайна ложка.

Спосіб приготування салату від Олі Цибульської

Нарізати червону рибу та апельсин тонкими слайсами, оливки – кільцями.

На великій тертці натерти твердий сир.

Змішати всі інгредієнти та заправити сметаною.

Прикрасити тертим сиром, червоною ікрою і подавати до столу.

Анонсуємо! Скоро на сайті 24 каналу з'явиться спецпроєкт "Свята ніч з зірками", де ви зможете підглянути ексклюзивне пісне меню на Святу вечерю.

Фірмові новорічні страви від українських зірок