Ще два роки тому Оля Цибульська заїдала стрес. Вона наминала торти після виснажливих зйомок кліпів і відкладала візит у спортзал. Однак її життя перевернулося з ніг на голову після консультації дієтолога Ніни. Вона не лише налагодила режим харчування зірки, а й порадила смачний салат без шкоди для фігури.
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Артистка стверджує, що саме ця страва допомогла їй схуднути на 15 кілограмів і забути про ненависні цифри на вагах. Завдяки салату з червоною рибою Оля Цибульська не спокушалась на олів'є та інші "майонезні делікатеси" у новорічну ніч.
Це розвантажувальна страва, у 100 грамах всього 124 кілокалорії. Слабосолена червона риба містить Омега-3, амінокислоти та корисні мікроелементи,
– запевняє співачка.
Оля Цибульська на кухні / Фото з інстаграму співачки
Цей фірмовий салат зірка обов'язково поставить на стіл, коли святкуватиме Новий рік з рідними і близькими. Якщо ж ви вирішили відвести душу під бій курантів, то рецепт від Цибульської стане порятунком на марафоні застіль вже у січні.
Страва ідеальна для розвантажувальних днів одразу після свят, коли їсти більше немає сил,
– з гумором додає артистка.
Інгредієнти для фірмового салату Олі Цибульської
- Слабосолена червона риба – 100 грамів;
- Апельсин – 150 грамів;
- Твердий сир – 50 грамів;
- Оливки – 30 грамів;
- Сметана (15% жирності) – 2 столові ложки;
- Червона ікра – чайна ложка.
Спосіб приготування салату від Олі Цибульської
- Нарізати червону рибу та апельсин тонкими слайсами, оливки – кільцями.
- На великій тертці натерти твердий сир.
- Змішати всі інгредієнти та заправити сметаною.
- Прикрасити тертим сиром, червоною ікрою і подавати до столу.
Фірмові новорічні страви від українських зірок
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