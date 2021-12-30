Новогоднее блюдо Евгений Клопотенко приготовил для нас вместе со своими родителями. Процесс приготовления стал невероятно праздничным и атмосферным, а запах от свежеприготовленных кручеников с салом и чесноком щекотал рецепторы.

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Клопотенко поделился, что для него Новый год – "это пожизненный союз традиций и чего-то нового". Каждый год он готовит на праздничный стол какое-то оригинальное блюдо.

"Несколько лет назад это были индийские блюда, в прошлом году – утка с баношем. Вместе с этим Новый Год – это семейный праздник, когда мы собираемся большой семьей, а на столе всегда есть еда знакомые с детства. Одна из них – крученики. Это блюдо, которое моя мама готовила на все праздники. Традиционно она добавляла в середину чернослив с орехами. Но в этом году я решил удивить семью и сделать украинский твист на наше семейное блюдо", – поделился повар.

Он добавил, что свой рецепт усовершенствовал начинкой из сала и чеснока. Что интересно, такую начинку вполне можно использовать как намазку на хлеб или заправку к борщу или супу. Поэтому, надеемся, что рецепт вам обязательно понадобится и будет вкусно!

Крученкики с салом и чесноком



Крученики с салом и чесноком от Клопотенко / Фото пресс-службы повара, 24 канал

Время приготовления: 45 минут

Порции: 2

Ингредиенты для блюда

250 г свиной вырезки



100 г сала



1 зубчик чеснока



щепотка тимьяна



10-12 веточек свежего укропа



50 г муки



50 г манной крупы



2-3 ст. л. подсолнечного масла



1 яйцо



соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт

Возьмите 250 г свиной вырезки, помойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на порционные кусочки. Каждый кусочек накройте пищевой пленкой и отбейте, а после натрите солью и перцем по вкусу. Если нет пищевой пленки, можно сложить кусочки мяса в пакет и отбить.



Евгений Клопотенко готовит с родителями / Фото пресс-службы повара, 24 канал

Возьмите 100 г сала, нарежьте на небольшие кусочки и переложите в чашу блендера, добавив 1 зубчик чеснока и 10-12 веточек укропа. Крупные ветки из укропа предварительно нужно оборвать. Также добавьте щепотку тимьяна. Все ингредиенты перебейте до однородной массы. В этом рецепте рекомендуется использовать сало без мясных прожилок.

Теперь берите отбивную из мяса, посередине выложите колбаску из сала и зелени и аккуратно заворачивайте, фиксируя зубочистками.

Готовим панировку: миска с мукой, миска со взбитым яйцом и миска с манной крупой. Сначала крученики необходимо обвалять в муке, затем опустить в яйцо и запанировать в манной крупе. Также включите разогреваться духовку до 180 градусов.



Евгений Клопотенко готовит крученики / Фото пресс-службы повара, 24 канал

Разогрейте сковороду с 2-3 ст. л. подсолнечного масла и обжаривайте крученики до золотистой корочки со всех сторон.

Противень застелите пергаментной бумагой и перекладывайте крученики со сковороды на противень. Поставьте запекаться при температуре 180 градусов 15 минут.



Готовое блюдо кручеников / Фото пресс-службы повара, 24 канал

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