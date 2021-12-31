Еще два года назад Оля Цибульская заедала стресс. Она наминала торты после изнурительных съемок клипов и откладывала визит в спортзал. Однако ее жизнь перевернулась с ног на голову после консультации диетолога Нины. Она не только наладила режим питания звезды, но и посоветовала вкусный салат без вреда для фигуры.
Интересно Не понимали, пьяные мы или трезвые, – Дантес вспомнил, как на Новый год напился водки с Олейником
Артистка утверждает, что именно это блюдо помогло ей похудеть на 15 килограммов и забыть о ненавистных цифрах на весах. Благодаря салату с красной рыбой Оля Цибульская не соблазнялась на оливье и другие "майонезные деликатесы" в новогоднюю ночь.
Это разгрузочное блюдо, в 100 граммах всего 124 килокалории. Слабосоленая красная рыба содержит Омега-3, аминокислоты и полезные микроэлементы,
– уверяет певица.
Оля Цибульская на кухне / Фото из инстаграма певицы
Этот фирменный салат звезда обязательно поставит на стол, когда будет праздновать Новый год с родными и близкими. Если же вы решили отвести душу под бой курантов, то рецепт от Цибульской станет спасением на марафоне застолий уже в январе.
Блюдо идеально для разгрузочных дней сразу после праздников, когда есть больше нет сил,
– с юмором добавляет артистка.
Ингредиенты для фирменного салата Оли Цибульской
- Слабосоленая красная рыба – 100 граммов;
- Апельсин – 150 граммов;
- Твердый сыр – 50 граммов;
- Оливки – 30 граммов;
- Сметана (15% жирности) – 2 столовые ложки;
- Красная икра – чайная ложка.
Способ приготовления салата от Оли Цибульской
- Нарезать красную рыбу и апельсин тонкими слайсами, оливки – кольцами.
- На крупной терке натереть твердый сыр.
- Смешать все ингредиенты и заправить сметаной.
- Украсить тертым сыром, красной икрой и подавать к столу.
Фирменные новогодние блюда от украинских звезд
- На праздничном столе балерины Екатерины Курах всегда есть марокканский пирог с кедровыми орешками, на приготовление которого она тратит всего 45 минут.
- Зато лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец собственноручно готовит веганское Оливье. Весь секрет в том, что вместо привычной колбасы певец добавляет веганскую, которую легко можно найти в супермаркете.
- Шеф-повар Евгений Клопотенко на Новый Год готовит крученики с салом и чесноком. Это блюдо знакомо ему с детства, ведь рецепт передала мама, однако звезда всегда экспериментирует с начинкой.