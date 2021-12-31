Еще два года назад Оля Цибульская заедала стресс. Она наминала торты после изнурительных съемок клипов и откладывала визит в спортзал. Однако ее жизнь перевернулась с ног на голову после консультации диетолога Нины. Она не только наладила режим питания звезды, но и посоветовала вкусный салат без вреда для фигуры.

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Артистка утверждает, что именно это блюдо помогло ей похудеть на 15 килограммов и забыть о ненавистных цифрах на весах. Благодаря салату с красной рыбой Оля Цибульская не соблазнялась на оливье и другие "майонезные деликатесы" в новогоднюю ночь.

Это разгрузочное блюдо, в 100 граммах всего 124 килокалории. Слабосоленая красная рыба содержит Омега-3, аминокислоты и полезные микроэлементы,

– уверяет певица.

Оля Цибульская на кухне / Фото из инстаграма певицы

Этот фирменный салат звезда обязательно поставит на стол, когда будет праздновать Новый год с родными и близкими. Если же вы решили отвести душу под бой курантов, то рецепт от Цибульской станет спасением на марафоне застолий уже в январе.

Блюдо идеально для разгрузочных дней сразу после праздников, когда есть больше нет сил,

– с юмором добавляет артистка.

Ингредиенты для фирменного салата Оли Цибульской

Слабосоленая красная рыба – 100 граммов;

Апельсин – 150 граммов;

Твердый сыр – 50 граммов;

Оливки – 30 граммов;

Сметана (15% жирности) – 2 столовые ложки;

Красная икра – чайная ложка.

Способ приготовления салата от Оли Цибульской

Нарезать красную рыбу и апельсин тонкими слайсами, оливки – кольцами.

На крупной терке натереть твердый сыр.

Смешать все ингредиенты и заправить сметаной.

Украсить тертым сыром, красной икрой и подавать к столу.

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