Звездная семья Кати Осадчей и Юрия Горбунова обожает путешествовать, однако в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями делает это значительно реже. В субботу, 30 октября, многодетной маме удалось вырваться на уикенд в любимую Германию.

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Ведущая вместе с коллегами поселилась в отеле с видом на Бранденбургские ворота, что в историческом центре Берлина. Она не сидела долго в номере и активно проводила время перед вечерними съемками – каталась на велосипеде целых семь часов.

Берлин прекрасен и осень ему к лицу. Километры не считала, но на радостях объездила все любимые места, семь часов пролетели незаметно,

– поделилась Катя Осадчая.

Она добавила, что в последний раз летала в Германию в конце 2019 года. Тогда компанию ей составлял старший сын Илья, который в этом году поступил в университет в США.

К слову, пока Катя Осадчая наслаждается Берлином, Юрий Горбунов забавляет старшего сына Ивана. В инстаграм-сторис он показал, что повел сына на детскую железную дорогу, где тот уже был в минувшие выходные со звездой мамой.

Фото Кати Осадчей с уикенда в Берлине

Катя Осадчая в Берлине / Фото из инстаграма ведущей

Катя Осадчая в Берлине / Фото из инстаграма ведущей