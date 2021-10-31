Звездная семья Кати Осадчей и Юрия Горбунова обожает путешествовать, однако в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями делает это значительно реже. В субботу, 30 октября, многодетной маме удалось вырваться на уикенд в любимую Германию.
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Ведущая вместе с коллегами поселилась в отеле с видом на Бранденбургские ворота, что в историческом центре Берлина. Она не сидела долго в номере и активно проводила время перед вечерними съемками – каталась на велосипеде целых семь часов.
Берлин прекрасен и осень ему к лицу. Километры не считала, но на радостях объездила все любимые места, семь часов пролетели незаметно,
– поделилась Катя Осадчая.
Она добавила, что в последний раз летала в Германию в конце 2019 года. Тогда компанию ей составлял старший сын Илья, который в этом году поступил в университет в США.
Фото Кати Осадчей с уикенда в Берлине
Катя Осадчая в Берлине / Фото из инстаграма ведущей
Катя Осадчая в Берлине / Фото из инстаграма ведущей
Катя Осадчая в Берлине / Фото из инстаграма ведущей
Катя Осадчая в Берлине / Фото из инстаграма ведущей
Катя Осадчая в Берлине / Фото из инстаграма ведущей
Кто из украинских звезд отдыхает за границей
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