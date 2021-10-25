Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая имеет напряженный рабочий график, но и в нем находит место для мужа и детей. Воскресный выходной она провела вместе с родными, в частности со старшим сыном Иваном.
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Выходной Кати Осадчей с сыном
Звездная мамочка провела время с сыном в одном из киевских парков. Там они посетили детскую железную дорогу. Катя вместе с Иваном прогуливалась среди деревьев, ездила на поезде и наслаждалась атмосферной осенью.
Наш замечательный выходной. На детской железной дороге все по-настоящему, только чая не хватает,
– поделилась звезда.
Катя Осадчая с сыном / Фото из инстаграма Кати Осадчей
На прогулку с сыном Катя Осадчая надела повседневный наряд. Она позировала перед камерой в широких темно-синих джинсах и белоснежном свитере. Сверху телеведущая надела молочную куртку. Она дополнила аутфит серой шапкой, белыми кроссовками и стильной красной сумочкой. Иван вместо этого предстал в черных брюках и красной куртке.
Катя Осадчая с сыном / Фото из инстаграма Кати Осадчей
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Как звезды проводят выходные с детьми
- Слава Каминская воссоединяется с мужем Эдгаром и гуляет с детьми по городу. На прошлой неделе экс-пара взяла детей на прогулку в ботанический сад.
- Ирина Федишин недавно воспользовалась каникулами сыновей. Вместе с ними и мужем она отправилась в путешествие по Украине и посетила Умань.