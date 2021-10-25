Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая имеет напряженный рабочий график, но и в нем находит место для мужа и детей. Воскресный выходной она провела вместе с родными, в частности со старшим сыном Иваном.

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Выходной Кати Осадчей с сыном

Звездная мамочка провела время с сыном в одном из киевских парков. Там они посетили детскую железную дорогу. Катя вместе с Иваном прогуливалась среди деревьев, ездила на поезде и наслаждалась атмосферной осенью.

Наш замечательный выходной. На детской железной дороге все по-настоящему, только чая не хватает,

– поделилась звезда.



Катя Осадчая с сыном / Фото из инстаграма Кати Осадчей

На прогулку с сыном Катя Осадчая надела повседневный наряд. Она позировала перед камерой в широких темно-синих джинсах и белоснежном свитере. Сверху телеведущая надела молочную куртку. Она дополнила аутфит серой шапкой, белыми кроссовками и стильной красной сумочкой. Иван вместо этого предстал в черных брюках и красной куртке.



Катя Осадчая с сыном / Фото из инстаграма Кати Осадчей

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Как звезды проводят выходные с детьми