Жена популярного певца Виктора Павлика Екатерина беременна первенцем. Девушка недавно рассекретила свое особое состояние, а теперь рассказала о набранном весе, токсикозе, а также выразила свое мнение относительно родов дома. Екатерина отметила, что каждая женщина решает самостоятельно.

Источник: OBOZREVATEL

Екатерина Павлик готовится стать мамой. Она давно мечтала об этом и невероятно счастлива, что теперь под сердцем носит ребенка от любимого мужчины. Пока звездная жена не рассекречивает пол ребенка, однако делится с поклонниками интересными подробностями из периода своей беременности.

Читайте также Жена Виктора Павлика рассказала о ходе беременности: как чувствует себя Екатерина Репяхова

Екатерина Павлик о беременности

Девушка отметила, что новость о беременности не была для нее неожиданностью. Она с мужем готовились к этому моменту и ежемесячно Екатерина делала тест. Павлик призналась, что забеременеть ей удалось достаточно быстро и сейчас очень счастлива, что находится в интересном положении.

Набранный вес во время беременности

Павлик поделилась, что пока набрала только 1 килограмм. Всегда весила 54 килограмма, а сейчас – 55. Во время токсикоза девушка потеряла 2 килограмма. Признается, что в первый триместр беременности самым тяжелым был именно токсикоз. Екатерина страдала от тошноты, головокружения, имела общую слабость и вообще не хотелось ничего делать.

Было нежелание что-то делать, не хотелось убирать, готовить, выходить на улицу. Было только желание лежать и не шевелиться,

– поделилась девушка.



Виктор Павлик с беременной женой / Фото из инстаграма Екатерины Павлик

Екатерина Павлик о родах дома

Девушка призналась, что не готова и не хочет рожать дома. Для нее очень важно наличие реанимации как для женщины, так и для малыша. Екатерина доверяет врачам и, когда они будут рядом, будет чувствовать себя значительно спокойнее.

Мое мнение относительно родов дома – каждый принимает решение самостоятельно. Оценивать жизнь других я не хочу и не берусь. Каждый сам хозяин своей жизни,

– сказала Павлик.

Также Екатерина рассказала, что не знает, будет ли Виктор присутствовать на родах, но уверена в том, что он постоянно будет рядом с ней.



Виктор Павлик с беременной женой / Фото из инстаграма Екатерины Павлик