Известный украинский певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова ожидают первенца. На днях девушка рассказала, как проходит ее беременность и на сколько килограммов она поправилась.

Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова очень часто делится с поклонниками своими эмоциями и рассказывает о самочувствии во время особого состояния. На днях она обнародовала новое сообщение.

Интересно Беременная жена Виктора Павлика рассекретила, как назовет будущего сына

Екатерина Репяхова о своем состоянии

Сначала жена певца рассказала, что у нее начался уже третий триместр – через несколько месяцев она родит первенца. Однако Екатерина поделилась, что Михасик лежит не совсем правильно и пережимает ей почку.

Также Репяхова призналась, что поправилась на 6 килограммов. И рассказала о деталях течения беременности.

Стала более рассеянная, путаю слова, муж смеется с меня. А все остальное, вроде бы, как обычно. Не переедаю, сплю хорошо,

– добавила жена певца.

Образ Екатерини Репяховой

Жена Виктора Павлика опубликовала красивую фотографию с фотосессии в нежном аутфите. Перед камерой она позировала в полупрозрачном черном платье с цветочным принтом на длинный рукав. Такой наряд удачно подчеркивал округлый животик девушки.

Екатерина распустила волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала красивый макияж. Блогер накрасила глаза темными тенями, а губы подчеркнула розовой помадой.

В комментариях поклонники поделились впечатлениями от фото: