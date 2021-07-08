Беременная принцесса Беатрис впервые появилась на публике: милые фото с мужем
Источник:24 канал
Внучка королевы Елизаветы II вместе с мужем Эдоардо появилась на турнире по теннису. Это первое публичное появление принцессы Беатрис после заявления о беременности. Она эффектно засветила округлый животик в милом платье в горошек.
Вместе с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и другими членами королевской семьи беременная принцесса Беатрис посетила десятый день Уимблдонского турнира по теннису. Ее сфотографировали в Королевской ложе.
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Образ беременной принцессы Беатрис
Для официального выхода внучка королевы Елизаветы II выбрала кокетливое белое платье в черный горошек. Элегантный наряд с рукавами-фонариками и поясом эффектно подчеркнул огромный беременный животик будущей мамочки. Похоже, она и не пыталась его скрыть.
Волосы принцесса Беатрис оставила распущенными. Она подобрала золотой браслет и солнцезащитные очки, которые время от времени снимала.
Беременная принцесса Беатрис с мужем / Фото Getty Images
Снимала Беатрис и милую защитную маску с цветочным принтом. За теннисом она наблюдала без нее. Это несмотря на то, что именно на Уимблдонском турнире Кейт Миддлтон едва не подхватила COVID-19, ведь контактировала с больным.
Беременная принцесса Беатрис с мужем / Фото Getty Images
Беременность принцессы Беатрис
- О том, что внучка королевы Елизаветы II впервые станет мамой, стало известно в мае. Она родит ребенка осенью.
- Отцом малыша станет муж Беатрис Эдоардо Мапелли-Моцци, за которого она тайно вышла замуж в июле прошлого года.
- Первенец принцессы Беатрис получит титул, которого не имеют ни сын принца Гарри Арчи, ни сын принцессы Евгении Август. Все из-за аристократического происхождения отца. Ребенок супругов будет носить титул граф или нобили донна.
- После объявления о беременности Беатрис увидели на улицах Лондона. Тогда она вышла в свет в облегающем ярко-розовом мини-платье с поясом.