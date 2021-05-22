В четверг, 20 мая, принцессу Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци журналисты заметили на улицах Лондона. Супруги отправились на весеннюю прогулку.

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Принцесса Беатрис появилась на публике

Будущая мамочка вышла в свет в обтягивающем ярко-розовом мини-платье с поясом, подчеркивающем беременный животик. Очевидно, принцесса Беатрис вовсе не планирует скрывать свое состояние от публики.

Сверху внучка Елизаветы II накинула черный жакет с блестящими серебристыми полосками. Образ дополняла небольшая сумочка в тон. Принцесса сделала неаккуратный пучок и предстала без макияжа, но выглядела очень счастливой, как и ее муж.

Фото выхода принцессы Беатрис можно просмотреть, перейдя по ссылке.

Принцесса Беатрис станет мамой