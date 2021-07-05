Представители Кенсингтонского дворца поспешили сообщить, что Кейт Миддлтон не имеет никаких симптомов коронавируса. Однако она решила соблюсти все соответствующие правительственные инструкции и изолироваться дома.

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На прошлой неделе герцогиня Кембриджская контактировала с кем-то, кто впоследствии получил положительный тест на COVID-19. Она не испытывает никаких симптомов, но придерживается всех соответствующих руководств и самоизолируется дома,

– говорится в сообщении.

Герцогине Кембриджской придется отказаться от всех запланированных публичных выходов. Она должна была появиться на торжествах по случаю 73 годовщины NHS – Национальной службы здравоохранения Великобритании. К сожалению, на службе в соборе Святого Павла и чаепитии в Букингемском дворце принц Уильям будет без жены.

В конце мая Кейт Миддлтон вакцинировался против коронавируса. Первую дозу вакцины она получила в лондонском Музее науки, когда вернулась из тура по Шотландии.

Какие мероприятия Кейт Миддлтон посетила на прошлой неделе