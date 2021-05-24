Беременная Катя Осадчая восхитила образом в обтягивающем платье и стильном пиджаке

Между многочисленными съемками беременная Катя Осадчая устраивает фотосессии в стильных повседневных образах. Для будничного выхода звезда выбрала женственный аутфит, совместив обтягивающее платье с джинсовым пиджаком.

Беременная в третий раз ведущая Катя Осадчая не сбавляет обороты социальной активности. Чуть ли не каждый день она появляется в кадре, общаясь с представителями украинского шоу-бизнеса, и находит время для прогулок по Киеву.

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Образ Кати Осадчей

На новом фото ведущая предстала в обтягивающем платье длины миди в пастельных цветах. Асимметричный наряд в рубчик эффектно подчеркнул округлый животик беременной звезды. Повседневный образ Катя Осадчая довершила стильным джинсовым пиджаком с белой вставкой и белоснежными кроссовками.

Волосы она собрала в элегантную прическу – низкий пучок. Хотя в обыденной жизни знаменитость почти не красится, на этом кадре она позировала с нежным макияжем с акцентом на глаза и блестящей помадой. Похоже, прогулку по столице Осадчая устроила после телевизионных съемок, ведь она поклонница натуральной красоты.



Катя Осадчая в полосатом платье / Фото из инстаграма ведущей

Предыдущие образы беременной Кати Осадчей: