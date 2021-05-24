Беременная в третий раз ведущая Катя Осадчая не сбавляет обороты социальной активности. Чуть ли не каждый день она появляется в кадре, общаясь с представителями украинского шоу-бизнеса, и находит время для прогулок по Киеву.
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Образ Кати Осадчей
На новом фото ведущая предстала в обтягивающем платье длины миди в пастельных цветах. Асимметричный наряд в рубчик эффектно подчеркнул округлый животик беременной звезды. Повседневный образ Катя Осадчая довершила стильным джинсовым пиджаком с белой вставкой и белоснежными кроссовками.
Волосы она собрала в элегантную прическу – низкий пучок. Хотя в обыденной жизни знаменитость почти не красится, на этом кадре она позировала с нежным макияжем с акцентом на глаза и блестящей помадой. Похоже, прогулку по столице Осадчая устроила после телевизионных съемок, ведь она поклонница натуральной красоты.
Катя Осадчая в полосатом платье / Фото из инстаграма ведущей
Предыдущие образы беременной Кати Осадчей:
- На церемонии вручения премии Viva! Awards 2021 ведущая предстала в изысканном образе – элегантном пиджаке, классических брюках и шляпе с камнями.
- Для презентации коллекции одежды, разработанной совместно с Андре Таном, Катя Осадчая выбрала женственный образ total white.
- На торжественном вручении музыкальной премии YUNA-2021 звезда предстала в широком черном платье, покорив публику.