Церемония награждения Viva! Awards 2021 стала одним из тех светских событий, которые в период карантинных ограничений произошли в офлайн-формате. Поэтому к ней приковано особое внимание публики.

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Такой премией издание Viva! подчеркивает: "Продолжение следует!". Создатели издания стремились отметить достижения звезд, деятелей культуры и блогеров за этот непростой год.

Победители Viva! Awards 2021

  • Опора года: Маша Ефросинина
  • Диджитал-прорыв: Надя Дорофеева
  • Королева инстаграма: Оля Полякова
  • Артист года: Сергей Танчинец (группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)
  • Благотворительность: Екатерина Кухар и Александр Стоянов
  • Блогер года: Рамина Эсхакзай
  • Прорыв года: Стас Жирков
  • Медиакарьера года: Стас Гордеев

Фото церемонии Viva! Awards 2021

Надя Дорофєєва
Надя Дорофеева на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!

Катерина Кухар
Екатерина Кухар на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!

Катерина Кухар
Александр Стоянов и Екатерина Кухар на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!

Раміна Есхакзай
Рамина Эсхакзай на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!

Сергій Танчинець
Сергей Танчинец на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!

Єгор Гордєєв
Егор Гордеев на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!

Стас Жирков
Стас Жирков и главный редактор журнала Viva! Иванна Слабошпицкая / Фото Viva!

Оля Полякова
Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!

Viva!
Церемония Viva! Awards 2021 / Фото Viva!