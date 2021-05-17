Церемония награждения Viva! Awards 2021 стала одним из тех светских событий, которые в период карантинных ограничений произошли в офлайн-формате. Поэтому к ней приковано особое внимание публики.

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Такой премией издание Viva! подчеркивает: "Продолжение следует!". Создатели издания стремились отметить достижения звезд, деятелей культуры и блогеров за этот непростой год.

Победители Viva! Awards 2021

Опора года: Маша Ефросинина

Маша Ефросинина Диджитал-прорыв: Надя Дорофеева

Надя Дорофеева Королева инстаграма: Оля Полякова

Оля Полякова Артист года: Сергей Танчинец (группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)

Сергей Танчинец (группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ) Благотворительность: Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Екатерина Кухар и Александр Стоянов Блогер года: Рамина Эсхакзай

Рамина Эсхакзай Прорыв года: Стас Жирков

Стас Жирков Медиакарьера года: Стас Гордеев

Фото церемонии Viva! Awards 2021



Надя Дорофеева на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!



Екатерина Кухар на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!