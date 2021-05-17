Церемония награждения Viva! Awards 2021 стала одним из тех светских событий, которые в период карантинных ограничений произошли в офлайн-формате. Поэтому к ней приковано особое внимание публики.
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Такой премией издание Viva! подчеркивает: "Продолжение следует!". Создатели издания стремились отметить достижения звезд, деятелей культуры и блогеров за этот непростой год.
Победители Viva! Awards 2021
- Опора года: Маша Ефросинина
- Диджитал-прорыв: Надя Дорофеева
- Королева инстаграма: Оля Полякова
- Артист года: Сергей Танчинец (группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)
- Благотворительность: Екатерина Кухар и Александр Стоянов
- Блогер года: Рамина Эсхакзай
- Прорыв года: Стас Жирков
- Медиакарьера года: Стас Гордеев
Фото церемонии Viva! Awards 2021
Надя Дорофеева на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!
Екатерина Кухар на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!
Александр Стоянов и Екатерина Кухар на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!
Рамина Эсхакзай на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!
Сергей Танчинец на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!
Егор Гордеев на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!
Стас Жирков и главный редактор журнала Viva! Иванна Слабошпицкая / Фото Viva!
Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!
Церемония Viva! Awards 2021 / Фото Viva!